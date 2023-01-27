

تنطلق اليوم منافسات المرحلة الـ 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يلتقي بولونيا مع سبيتزيا، وليتشي مع ساليرنيتانا، في حين يلعب غدا السبت إمبولي مع تورينو، وكريمونيسي مع إنتر، وأتالانتا مع سامبدوريا.



وتلقى إنتر خسارة مفاجئة على أرضه أمام إمبولي في المرحلة الماضية أضاعت الفرحة بلقب الكأس السوبر وجعلت مهمته أصعب في استعادة «السكوديتو» وبات عليه الحفاظ على موقعه بين الـ 4 الكبار لحفظ ماء وجهه.



ألمانيا



سيكون ملعب أليانز أرينا غدا السبت مسرحا لمواجهة نارية بين بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الترتيب حاليا برصيد 36 نقطة واينتراخت فرانكفورت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني التي تفتتح اليوم بلقاء لايبزيغ الثالث أمام شتوتغارت.



ويطمح أونيون برلين، صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، الى مواصلة مغامرته والسعي لحجز مكان له في المسابقة الأوروبية الأولى الموسم المقبل، لذلك سيضع نصب عينيه تخطي عقبة جاره وغريمه في العاصمة الألمانية هرتا برلين.



ويلعب غدا ماينتس مع بوخوم، وهوفنهايم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وفيردر بريمن مع فولفسبورغ، وفرايبورغ مع أوغسبورغ.



وفي ختام المرحلة الـ 18، انفرد أونيون برلين بوصافة «البوندسليغا» بفوزه على فيردر بريمن 2-1، مستغلا تعادل منافسيه أينتراخت فرانكفورت ومضيفه فرايبورغ 1-1، في حين أبقى بوروسيا دورتموند على ضغطه بفوزه على ماينتس 2-1. كما فاز باير ليفركوزن على بوخوم 2-0، وأوغسبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0.



وتعرض لاعب خط وسط فريق بوروسيا مونشنغلادباخ كريستوف كرامر لارتجاج في المخ خلال المباراة أمام أوغسبورغ.



وتعرض كرامر لصدمة في الوجه بعد تصديه لركلة حرة مع نهاية الشوط الأول للمباراة واستلقى على الأرض لبعض الوقت، وكشف المدير الفني لمونشنغلادباخ دانييل فارك أن اللاعب فقد الوعي «لبضع ثوان» ثم عانى من صداع.



ولم تتضح الصورة بشأن ما إذا كان كرامر سيكون متاحا للمشاركة في المباراة أمام هوفنهايم المقررة غدا السبت.



فرنسا



يسعى رين الخامس الى تشديد الخناق على مرسيليا الثالث وموناكو الرابع عندما يحل ضيفا على لوريان السادس اليوم على ملعب «موستوار» في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي.



وتتجه الأنظار غدا إلى ملعب «فيلدروم» الذي سيحتضن لقاء مرسيليا وضيفه موناكو في واحدة من كلاسيكيات «الليغ آن» وفي توقيت يحتلان فيه المركزين الثالث والرابع على التوالي، ويتواجه غدا أيضا تروا مع لانس.