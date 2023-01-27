

حقق داميان ليلارد أفضل رقم له في الموسم وسجل 60 نقطة ليقود بورتلاند تريل بليزرز إلى الفوز على يوتا جاز 134-124 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وعادل ليلارد بذلك ثاني أفضل رقم في الدوري هذا الموسم، حيث كان لوكا دونسيتش قد سجل 60 نقطة في المباراة التي انتهت بالفوز على نيويورك نيكس في ديسمبر الماضي، بينما يحمل دونوفان ميتشل أفضل رقم، حيث سجل 71 نقطة في مباراة كليفلاند كافاليرز أمام شيكاغو بولز في الثالث من الشهر الجاري. وسجل أنتوني ديفيز 21 نقطة لدى عودته من إصابة في القدم اليمنى، وأضاف النجم ليبرون جيمس 20 نقطة ليتغلب لوس أنجيليس ليكرز على سان أنطونيو سبيرز 113-104.



وسجل النجم جيانيس أنتيتوكونمبو 33 نقطة و14 متابعة ليقود ميلواكي باكس إلى الفوز على دنفر ناغتس 107 و99.



وفي مباريات أخرى، تغلب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على بروكلين نتس 137-133، ومينيسوتا تيمبروولفز على نيو أورليانز بليكانز 111-102، وتورونتو رابتورز على ساكرامنتو كينغز 113-95. كذلك تغلب واشنطن ويزاردز على هيوستن روكتس 108-103، وأتلانتا هوكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 137-132، وأورلاندو ماجيك على إنديانا بيسرز 126-120.