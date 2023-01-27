

يخوض برشلونة اختبارا سهلا على الورق عندما يلاقي مستضيفه جيرونا غدا السبت ضمن مباريات المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويسعى «البارسا» إلى تعزيز صدارته، بامتلاكه حاليا 44 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن مطارده ريال مدريد، أمام جيرونا الذي يقدم عروضا باهتة في الأونة الأخيرة ويحتل حاليا المركز الـ 11 برصيد 21 نقطة.



وفي باقي المباريات يلعب غدا السبت قادش مع مايوركا، وإشبيلية مع إلتشي، وختيافي مع ريال بيتيس، في حين تفتتح المرحلة اليوم بلقاء يجمع بين ألميريا وضيفه إسبانيول.



هذا وأعرب المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا بعد تجاوزه ريال سوسيداد بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 52. وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «ديمبلي نضج كثيرا، وهو لاعب يتمتع بإمكانات هائلة، ويمنحنا أشياء كثيرة، فهو جيد في اتخاذ القرارات، وسعيد للغاية به».



وبسؤاله عما إذا كان مازال مقتنعا بأنه الأفضل في العالم بمركزه، أجاب: «لقد أثبت أنني محق، وأتحدث معه كثيرا، وهو مازال أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن عليه أن يصدق ذلك».



وأضاف: «تم إنجاز معظم الأشياء بشكل جيد، لكن بعد الهدف تراخى الفريق، وهذا أمر غير مطلوب، والخصم كان مترنحا ولا يمكننا إهدار مثل هذه الفرص، وسعداء بشكل عام لكن يجب أن نكون أكثر طموحا».



وعن الكدمة التي تعرض لها بيدري، علق مدرب «البارسا»: «ليست خطيرة، وسيكون متاحا في اللقاء المقبل».



وتابع أوساسونا مفاجآته في المسابقة ولحق ببرشلونة إلى نصف النهائي بفوزه على ضيفه اشبيلية 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1).