

خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش فائزا في مبارياته التسع جميعها في الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، ويسعى للمحافظة على سجله المثالي أمام الاميركي تومي بول اليوم.



على عكسه، يسعى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الى فك النحس الذي لازمه في هذا الدور في المحاولات الثلاث جميعها سابقا عندما يواجه الروسي كارن خاتشانوف.



عانى ديوكوفيتش الذي حقق لقبه الاول في ملبورن عام 2008، بدنيا في الادوار الاولى من نسخة هذا العام بسبب إصابة في الفخذ.



ولكن بفوزين ساحقين بثلاث مجموعات نظيفة ضد الاسترالي أليكس دي مينور والروسي أندري روبليف، خسر خلالهما 12 شوطا فقط، أكد المرشح الابرز لحصد اللقب أنه عاد إلى أفضل مستوياته قبل نصف النهائي الجمعة.



وسيكون من الصعب على تومي بول المصنف 35 عالميا الذي بلغ نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرته في 14 محاولة، مخالفة التوقعات.



ويلتقي تسيتسيباس ضد خاتشانوف المصنف 20 عالميا في نصف النهائي الاخر متطلعا لكسر نحس لازمه ثلاث مرات سابقة في ملبورن، آخرها في العامين الماضيين.



من جهته، عادل الروسي أفضل نتيجة له في بطولة كبرى بعد أن بلغ نصف نهائي الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي.



ولدى السيدات، صعدت أرينا سبالينكا إلى نهائي البطولة بفوزها 7-6 و6-2 على الپولندية غير المصنفة ماغدا لينيت لتمدد لاعبة روسيا البيضاء عدم خسارتها في 2023 وتضرب موعدا مع إيلينا ريباكينا في النهائي غدا السبت.



وستلتقي سبالينكا في النهائي مع الكازاخستانية ريباكينا المولودة في روسيا، حيث فازت بطلة ويمبلدون على لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا 7-6 و6-3 في المباراة الأولى إلى قبل النهائي.