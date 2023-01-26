أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للعدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء.



وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق.



وحذرت «الخارجية» من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد محملة سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.