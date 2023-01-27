

تتواصل ظهر اليوم الجمعة منافسات بطولة الكويت الدولية لفروسية قفز الحواجز بمضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة ونحو 150 حصانا، وجوائز تصل إلى 21 ألف دينار بدعم ورعاية من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد المحلي للعبة.



وأوضح الحكم الدولي الأردني علي الشريف أنه تم الانتهاء من عملية فحص الخيول المشاركة بهدف تأكد الحكام واللجنة المنظمة والبيطريين المفوضين أن الخيل التي ستشارك في البطولة مؤهلة صحيا لخوض المنافسات في المضمار.



بدوره، أوضح المفوض البيطري الأجنبي في البطولة العماني د.أحمد الجساسي أنه يجب فحص جميع الخيول والتأكد من أن الجواز الخاص بالحصان ساري المفعول، بالإضافة إلى توافر جميع التحصينات البيطرية بصورة سليمة وفق شروط الاتحاد الدولي للفروسية. وبين أنه تم تسجيل 122 حصانا في البطولة لكن تم استبعاد حصانين اثنين ووضع اثنين للتأكد من سلامتهما في اليوم التالي.



يذكر أن البطولة يشارك بها فرسان من ألمانيا وهنغاريا وإيرلندا وإيطاليا والأردن وبريطانيا، بالإضافة إلى فرسان الكويت. وتترأس لجنة حكام البطولة الأولى الحكمة الدولية الكويتية شارون القعود، بينما يترأس البحريني محمد داد الله حكام الساحة، فيما تولى تصميم المسلك النمساوي أندرياس بامبرجر.