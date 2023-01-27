

القاهرة - سامي عبدالفتاح



في ظل غياب الأهلي المتصدر لجدول ترتيب الدوري المصري بسبب مشاركته في مونديال الأندية، تتواصل جولات الدوري حيث تقام اليوم الجمعة 3 مباريات ضمن الجولة الـ16، فيستضيف أسوان فريق طلائع الجيش، كما يحل الداخلية ضيفا على الإسماعيلي، والاتحاد السكندري ضيفا على المقاولون العرب، فيما يقام غدا السبت لقاء وحيد يجمع بين المصري وفاركو.



يذكر أن الزمالك الذي يحتل المركز الخامس سيصطدم الأحد المقبل بفريق فيوتشر الذي يحتل المركز الثاني، وستكون هذه المباراة هي الأولى للمدرب أسامة نبيه بعد إقالة البرتغالي فيريرا.



إلى ذلك، خسر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو باروندو، أمام نظيره السويدي بنتيجة 22-26 في ربع نهائي بطولة العالم رقم 28 والمقامة في پولندا والسويد، وسيبدأ منتخب الفراعنة مشواره في تحديد المراكز من 5 إلى 8 بمواجهة ألمانيا الخاسر أمام فرنسا 24-26، وحال تحقيق الفوز سيلعب مع الفائز من مواجهة النرويج والمجر على المركزين الخامس والسادس.