

بيروت ـ أحمد عز الدين



تصاعدت حركة الاتصالات خلال الساعات والايام الماضية لبلورة موقف محدد من الاستحقاق الرئاسي، في ظل الاعتصام النيابي، وغياب الدعوة لعقد جلسة انتخاب كما جرت العادة كل يوم خميس. ويأتي ذلك مترافقا مع تدهور كبير لسعر العملة الوطنية وبلبلة قضائية.



واستقبل البطريرك بشارة الراعي امس رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وقبله امس الاول رئيس «التيار الحر» جبران باسيل.



فرنجية بعد لقاء البطريرك قال: اسعى واريد ان اكون توافقيا، ونحن اساسيون في مشروع الطائف وجئت لاستنير برأي البطريرك، من حقي الدستوري ان اترشح لرئاسة الجمهورية، واعتبر ان المسيحية انفتاح ومسامحة وحوار.



وقال: لم اترشح لكي لا اسحب ترشيحي، وعندما اشعر ان لدي عدد الاصوات الذي يخولني ان اكون مرشحا جديا سأترشح، ولست ضد ان يتفقوا على اي رئيس، واذا وصل النائب ميشال معوض للرئاسة سنتعاون معه، ولكن هذا لا يعني اننا سننتخبه، وسأل: هل معوض مرشح توافقي؟



واضاف رئيس «المردة» ان جبران باسيل لديه اسبابه لرفضي، فالامور اكبر من قدرته الاستيعابية، وانا لست ضد قائد الجيش جوزاف عون، ولكن ما مشروعه السياسي؟



وتابع: لا اريد ان اكون رئيس تحد، والاكثرية بحاجة الى 65 نائبا، لذلك نقول لا انا او غيري، لا احد يستطيع ان يصل الى الرئاسة.



على خط آخر «القوات اللبنانية»، من جهتها، بدأت اتصالات مع الكتل والنواب المستقلين لاعداد عريضة نيابية تطالب رئيس المجلس نبيه بري بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي تسعى من خلال ذلك استقطاب نواب «التغيير» الذي اعتصموا في المجلس للمطالبة باستمرار عقد الجلسات حتى الانتخاب.



وعلى خط آخر، تتحرك «القوات» باتجاه بكركي كي لا تبقى بمعزل عن مسعى البطريرك الذي التقى كلا من فرنجية وباسيل.



ومن الواضح ان باسيل الذي زار بكركي امس الاول، وكان قبلها التقى وفدا من حزب الله مازال على موقفه الرافض للسير بفرنجية كمرشح لرئاسة.



وثمة حركه اتصالات ايضا باتجاه عين التينة، يقوم اكثر من طرف وفي مقدمهم اللقاء الديموقراطي، حيث اوفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط النائب وائل ابوفاعور الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.