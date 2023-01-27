

بيروت ـ عامر زين الدين



أعرب شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى عن «أسفه الشديد للتطورات التي يشهدها لبنان على خلفية الانقسام الحاصل في السلطة القضائية والأمور التي بلغها الشرخ بين قضاة يشهد لهم بالكفاءة».



وإذ أبدى حرصا على «القانون والشرعية القضائية التي تشكل آخر حصون الدولة ومؤسساتها المترهلة»، حث أبي المنى، في تصريح، «وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والمعنيين لتدارك الاوضاع ووعي خطورة إضعاف القضاء وإبقائه بمنأى عن التسييس والاجتهادات المضرة به».



وتداول شيخ العقل مع زواره في دار الطائفة في بيروت المستجدات التي تشهدها الساحة اللبنانية من موضوع القضاء إلى الاعتصامات للاساتذة والمتعاقدين في قطاع التربية، مشددا على «حقوق المعلمين في إنصافهم ورفع الغبن عنهم، والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار العام منعا للفوضى».