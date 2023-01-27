عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية أن يوم الأول من فبراير المقبل سيكون موعدا لرفع العلم وبدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية.



جاء ذلك في نشرة عممها وكيل وزارة التربية على كل قطاعات الوزارة ومناطقها التعليمية، وتلقت «الأنباء» نسخة منها حيث قال فيها: استعدادا لانطلاق الاحتفالات الوطنية للعام 2023م وما تمثله من مظاهر الفرحة والبهجة وترسيخ قيم الولاء والانتماء بين أبناء الوطن، وحرصا من وزارة التربية على مشاركة وزارات ومؤسسات الدولة وهيئاتها بالاحتفالات الوطنية، يرجى الإحاطة بأنه تقرر تحديد موعد مراسيم رفع العلم الرسمي في 2023/2/1م إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية، لذا يرجى الاستعداد برفع علم الكويت على جميع الأبنية والمدارس والمناطق التعليمية من بداية مراسيم رفع العلم حتى نهاية الاحتفالات الوطنية.