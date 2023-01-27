عبدالله الراكان



أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن المقبولين المتقدمين لدورات قوة الإطفاء للعام التدريبي الثاني 2022/2023 لحملة الشهادة الثانوية دورة رقيب إطفاء، بلغ عدد مجتازي اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي والمقابلة الشخصية 88 متدربا، وحملة شهادة الصف التاسع في دورة وكيل عريف مكافحة إطفاء ممن اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي والمقابلة الشخصية البالغ عددهم 95 متدربا.



وأشارت الهيئة إلى أنه على المتدربين المستجدين بدورات الإطفاء ضرورة مراجعة مركز إعداد رجال الإطفاء في منطقة كبد لاستكمال إجراءات القبول وفقا للمواعيد التالية:



1- دورة رقيب مشغل آلية إطفاء يوم الإثنين الموافق 30/1/2023 الساعة 9:30 صباحا.



2- دورة وكيل عريف مكافحة إطفاء يوم الثلاثاء الموافق 31/1/2023 الساعة 9:30 صباحا. وعلى جميع المقبولين الالتزام بمواعيد المراجعة المذكورة، متمنين لهم التوفيق والنجاح.