

القاهرة - ناهد إمام



قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن إنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي يأتي في إطار مجهودات المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة (Egypt-PV)، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية ووزارة البيئة.



جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ والفريق محمد عباس وزير الطيران المدني امس محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة، لدعم التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بقطاع الطيران والتصدي لآثار التغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ المحطة بالجراج متعدد الطوابق بالمطار.



كما يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارتي البيئة والطيران المدني لدعم العمل البيئي، تنفيذا لخطة الدولة في خفض معدلات التلوث والحد من آثار التغيرات المناخية بما يعزز التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء، وتزامنا مع عيد الطيران المدني الذي يوافق 26 يناير ويوم البيئة الوطني 27 يناير من كل عام. وأضافت فؤاد أنه تم الانتهاء من أعمال توريد وتنفيذ وتشغيل محطة خلايا شمسية بمطار القاهرة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والطيران ممثلة بشركة ميناء القاهرة الجوي، مع مركز تحديث الصناعة «مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة».



وأكدت أن القدرة الإجمالية للمحطة تبلغ 300 كيلووات/ساعة وتنتج 495 ميجاوات ساعة/سنة مما يساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يصل لـ 222.75 طن/سنة كأحد المساهمات الوطنية في التصدى لآثار التغيرات المناخية التي تتم وفق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتقرير المساهمات المحددة وطنيا، واستكمالا لنجاحات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).