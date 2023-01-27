عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان التسليم النهائي لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع السوق المركزي لضاحية غرناطة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الاشغال لصالح «الشؤون» سيكون نهاية العام الحالي.



وأضافت المصادر أن «الاشغال» قامت بالتسليم الابتدائي للمشروع في نوفمبر 2021 وأن الأعمال التي تم تنفيذها عبارة عن مبان وتكسيات خارجية وأعمال كهرباء من مصاعد ومشايات ونظام ساعات وإنذار حريق وغيرها من الأنظمة والأعمال الميكانيكية من تكييف وصحي ومكافحة حريق. ولفتت المصادر إلى أن المشروع حاليا في فترة الصيانة التعاقدية وهي عامان من تاريخ التسلم الابتدائي، مبينة وجود كفالات على المواد والأنظمة والأجهزة في المبنى يتم بناء عليها متابعتها تحسبا لأي ملاحظات خلال فترة الصيانة.