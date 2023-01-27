قام رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية الضباط المتقاعدين بزيارة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك تلبية لدعوة من مدير جمعية المحاربين القدماء اللواء الركن أشرف أحمد شريف.



واطلع الوفد الكويتي برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية اللواء متقاعد فيصل الجزاف على أوجه الرعاية والخدمات التي تقدم للمحاربين وأسرهم والشهداء ومصابي العمليات الحربية.



وأشاد اللواء الجزاف في تصريح لـ «كونا» بما تقدمه الجمعية المصرية من خدمات وبرامج تأهيلية وتشجيعية وترفيهية للمنتسبين وأسرهم من العاملين والمتقاعدين بعد ان فقد بعضهم الأمل في الحياة نتيجة للتعرض للإصابات أو المرض.



وأشار الى انه جرى الترتيب لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجمعيتين للاستفادة من الخبرات والتجارب المطبقة منذ سنوات طويلة.



واكد اللواء الجزاف عمق العلاقات الكويتية - المصرية المتجذرة منذ القدم بين البلدين الشقيقين وتعاونهما في مختلف المجالات، مثنيا في الوقت ذاته على ما حظي به الوفد الكويتي خلال الزيارة من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة.



وعلى صعيد متصل، استقبل سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم في مكتبه وفد مجلس ادارة جمعية الضباط المتقاعدين بحضور الملحق العسكري والملحق الأمني.



وأعرب السفير الغانم عن دعمه لهذه المبادرات التي من شأنها ان تعزز التعاون مع الأشقاء في مصر، وبما ينعكس ايضا بالإيجاب على الضباط المتقاعدين ومنتسبي الجمعيتين لتحقيق جميع الغايات والاستفادة من التجارب والخبرات.



وضم وفد الجمعية الزائر نائب رئيس مجلس الادارة اللواء ركن متقاعد نادر شعبان، وأمين السر المقدم الركن متقاعد ركاد الظفيري، ومستشار الجمعية العقيد أحمد الدريع، ورئيس اللجنة الاعلامية الرائد متقاعد رضا السلمان.