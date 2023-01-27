وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالين إلى كل من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن اجراءات توظيف المضيفات في الخطوط الجوية الكويتية، ووزير الدفاع بشأن صفقة طائرات الكاراكال، ونص السؤال



الموجه إلى وزير المالية على ما يلي:



ورد في صحيفة التليغراف البريطانية في 2 يناير 2023 أن شركة الخطوط الجوية الكويتية طلبت من المتقدمات لوظيفة «مضيفة» خلع ملابسهن خلال مقابلات التقديم على الوظائف التي جرت في مدينة مدريد الاسبانية. وأثر هذا الخبر سلبا على سمعة دولة الكويت وسمعة شركة الخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى أن هذا التصرف يخالف مبادئ ديننا الإسلامي في سابقة لا يقبلها أي شخص يخاف على سمعة بلده، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - مَن صاحب القرار في الموافقة على توظيف المضيفات في شركة الخطوط الجوية الكويتية؟ هل إدارة الموارد البشرية أو شركات خارجية؟ وهل يُستعان بشركات توظيف من داخل أو خارج الكويت؟ يرجى تزويدي بالتفاصيل.



2 - تفاصيل رحلات توظيف المضيفات على مدى السنوات الخمس الماضية، مع تزويدي بتفاصيل جميع من حضر من موظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية أو من يمثلها، والأماكن التي أجريت فيها المقابلات، وأعداد المتقدمين، وعدد المقبولين، والشركات التي استخدمت للتوظيف، خصوصا فيما يتعلق بالحادثة المذكورة أعلاه.



3 - ما الإجراءات التي اتخذها الوزير في ضوء الضرر الكبير على دولة الكويت أولا وعلى شركة الخطوط الجوية الكويتية؟



4 - هل أجرى الوزير تحقيقا مع العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في ضوء هذه المخالفات الجسيمة والتي تخالف الشرع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقرار تشكيل لجنة التحقيق، ومحاضر التحقيق، وقرارات لجنة التحقيق.



5 - هل أجرى الوزير تحقيقا مع الرئيس التنفيذي للشركة في ضوء هذه المخالفات الجسيمة والتي تخالف الشرع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقرار تشكيل لجنة التحقيق ومحاضر التحقيق وقرارات لجنة التحقيق.



6 - هل أوقف عن العمل المتسببون بهذه المخالفة والفضيحة الجسيمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



7 - ما طبيعة تحقيقات السلطات الاسبانية ضد الشركة؟ وما التهم التي حقق فيها؟ ما الآثار المترتبة على ذلك؟ ما الغرامات المتوقعة؟ ما الأثر السلبي المتوقع على المال العام؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- هل استفسرت وزارة الدفاع بعد المراسلات ما بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وإدارة الفتوى والتشريع حول حكم التحكيم الفرنسي في عمولات عقد طائرات «الكاراكال» عن وجود أي قضايا أخرى رفعها المدعو «ف » أو أي من شركاته ضد شركة «إيرباص» في فرنسا للمطالبة بعمولات خاصة في عقد طائرات «الكاراكال»؟ وهل استفسرتم من شركة «إيرباص» في فرنسا عن ذلك؟