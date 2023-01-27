محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن مؤشر المشاريع الخليجية ارتفع بنسبة 0.4% خلال الفترة من 9 ديسمبر 2022 إلى 13 يناير 2023، وكان هناك ما قيمته 3.2 تريليونات دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول الخليج (متضمنة العراق وإيران) في نهاية تلك الفترة، وكان 82% منها أو ما يعادل 2.6 تريليون دولار من نصيب دول مجلس التعاون الخليجي.



وفي الكويت، تراجعت قيمة عقود المشاريع بشكل طفيف من 198 مليار دولار إلى 197 مليار دولار وبنسبة تتجاوز 0.5% خلال فترة الدراسة، وساعدت الزيادة في تقليص نسبة الانخفاض المسجل في دول الخليج خلال العام الماضي إلى -3.9%.



وعلى مستوى دول مجلس التعاون، حلت السعودية في المركز الأول، حيث سجلت عقودا بقيمة 1.398 تريليون دولار وتبعتها الإمارات بواقع 589 مليار دولار وجاءت قطر والكويت بالمركزين الثالث والرابع بعقود قيمتها 198 مليار دولار و197 مليار دولار على التوالي، ثم عمان والبحرين بواقع 188 مليار دولار 65 مليار دولار بالمركزين الخامس والسادس على التوالي.



وأشارت المجلة إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت السوق الأفضل أداء خلال الشهر، حيث ارتفع صافي القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة بنسبة 8.9% لتصل إلى 589 مليار دولار، وجاء أداء عمان في أعقاب أداء الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 8.3%.



تحسنت التوقعات المستقبلية للمشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث مضت الحكومة قدما في مشاريع البنية التحتية الرئيسية في قطاعي الطاقة والنقل، وأطلق مطورو القطاع الخاص - مدعومين بارتفاع أسعار العقارات - مشاريع عقارية جديدة، وعلى الأخص في دبي.



ويعكس تحسين السلطنة آفاقها الاقتصادية بفضل أسعار النفط المرتفعة وتركيز الحكومة على تطوير قطاعات جديدة مثل الهيدروجين، وتمتلك عمان 11 مشروع هيدروجين بميزانية مجمعة تبلغ 52 مليار دولار، وكان سوق المشاريع الإيرانية أسوأ الاقتصادات أداء خلال الشهر بتراجع 4.9%، فيما تراجعت قطر بنسبة 3.9%.