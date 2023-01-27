

أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعاية الدورة التدريبية الربيعية الرابعة والثلاثين التي ينظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية لطلاب المرحلة المتوسطة والجامعات، بهدف توجيههم نحو ممارسة البحث العلمي وربطهم بالموضوعات العلمية وتعوديهم على النظر للموضوعات المختلفة من منظور علمي، ومساعدة الشباب على معرفة القواعد الأساسية لإجراء البحوث العلمية، وكيفية تطبيق هذه البحوث في الحياة الواقعية، ويستمر البرنامج التدريبي في الفترة ما بين 22 من شهر يناير الجاري و2 من فبراير المقبل.



وتهدف الدورة التدريبية إلى مناقشة عدد من المواضيع العملية المختلفة مع الطلاب في جو من الثقة والإحساس بالمسؤولية من جانبهم، حيث يتاح في نهاية الدورة قيام مجموعة من الطلاب بإلقاء محاضرة، كما تتضمن الدورة إجراء عدد من التجارب العلمية البسيطة، واستنباط الملاحظات المهمة من هذه التجارب.



وتعليقا على هذه الرعاية، قالت فاتن التميمي رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد: سعداء بإتاحة الفرصة لنا لرعاية هذه الدورة التدريبية التي تسهم في بث حب العلم وتنمية القدرة على ممارسة البحث العلمي بين أبنائنا من طلاب المدارس الثانوية والجامعات، ليكون لنا دور في إعداد علماء المستقبل من أبناء الكويت الحبيبة.



وأضافت ان «المتحد» لا يتوانى في تقديم الدعم والمساندة للشباب في كل المجالات، ودون شك أن تدريبهم على ممارسة البحث العلمي له أهمية خاصة من جانبنا لتجديد وتأكيد التزامنا في دعم جيل جديد يقبل على البحث العلمي ويؤمن بأهميته.



وأكدت التميمي ان الإقبال الملحوظ من الطلاب على المشاركة في هذه الدورة هو تأكيد لأهميتها في بناء العنصر البشري على أسس علمية سليمة، ودعت الطلاب إلى مواصلة المسيرة العلمية واضعين نصب أعينهم أنهم الثروة الحقيقية للبلاد وأنهم الضمانة الأكيدة لتحقيق مكانة متقدمة للوطن وتحقيق ما يصبو إليه.