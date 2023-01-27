

أكد علي الدخان تقلص خسائر «الكويتية» إلى 55 مليون دينار في 2022، وذلك بعد أن وصلت الخسائر إلى 107 ملايين دينار في 2019، ما يعني تحقيق قفزة خلال سنة ويعتبر إنجازا لكل من يعمل في الشركة، لافتا إلى أن العام الحالي شهد ارتفاعا في أسعار الوقود، بحيث أصبحت تكلفة الوقود على الشركة تصل إلى 130 مليون دينار سنويا.



وأضاف أن الحكومة مازالت تعامل الحكومة على أنها شركة تجارية، وذلك في الوقت الذي تقدم فيه حكومات المنطقة الدعم لشركات الطيران الوطنية لديها، علما أن شركة الخطوط الكويتية هي التي رفعت قيمة المطار، وبالتالي يجب ان تحصل على خصومات أكبر لتحقق النجاح.