علي إبراهيم



قال سفير جورجيا لدى الكويت، كونستانتين جغينطي، إن أكثر من 30ألف كويتي زاروا جورجيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولدينا علاقات جيدة جدا وودية للغاية مع الكويت على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأهم جانب نركز عليه هو العلاقات بين الشعبين.



حديث جغينطي جاء في تصريح للصحافيين على هامش حفل تم تنظيمه في إطار التعاون بين طيران الجزيرة والمكتب الوطني الجورجي للسياحة، في حملة تهدف للترويج للسفر والسياحة في جورجيا والذي شهد حضور نخبة من ممثلي وكلاء السفر وشركاء الشركة.



وزاد جغينطي «سعيدون جدا بهذه المبادرة التي نرحب بها وجميع أنواع المبادرات التي من شأنها تطوير العلاقات الودية القائمة بين الكويت وجورجيا، فالعلاقات بين الشعبين هي في غاية الأهمية، علاوة على التعاون الاقتصادي والتجاري».



وتطرق إلى فرص الاستثمار في جورجيا، مبينا أنها كثيرة ومن أهم قطاعاتها البناء والإنشاء والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الحيوية، إذ تعد جورجيا من أفضل الأماكن للاستثمار فيها، بسبب السهولة التي توفرها، إذ يمكنك عمليا المباشرة بالعمل التجاري في جورجيا خلال يوم واحد بفضل خدمة النافذة الواحدة المتوافرة في وزارة العدل، كما تحتل جورجيا بذلك مرتبة من بين العشر دول الأوائل في سهولة القيام بالأعمال التجارية.



وذكر أن هنالك العديد من الكويتيين الذين استثمروا في جورجيا عبر شراء العقارات والشقق، وغيرهم استثمروا بالقطاع الزراعي، فيما طور أحد المستثمرين إحدى الأراضي وأنشأ عليها أكواخا سياحية واستثمر كذلك في شركة سياحية خاصة به.



وزاد «يتم تشغيل خط جورجيا-الكويت اليوم من قبل شركات الطيران المحلية على وجه التحديد طيران الجزيرة، والخطوط الجوية الكويتية خلال موسم الصيف فقط، وتخطط طيران الجزيرة أيضا للبدء بتسيير خطوط مباشرة جديدة إلى جورجيا، تحديدا مدينة بتومي الساحلية على البحر الأسود، والتي ستكون وجهة رائعة لفصل الصيف».



وأشار إلى أن السياح الكويتيين يحبون التوجه إلى المناطق الساحلية على البحر الميت خلال فصل الصيف وأيضا إلى الجبال وليس فقط إلى العاصمة تبليسي.



وكان للرحلات المباشرة بين الكويت وجورجيا دور محوري في تطوير العلاقات، وطيران الجزيرة كانت رائدة في إطلاق هذا الخط، وتعد السياحة قطاعا حيويا ومهما تعزيز العلاقات، كما أن هذا الحفل الترويجي يظهر كيف يمكن للطيران والسياحة التعاون بنجاح في تعزيزها، ويسعدني أن تكون جورجيا وجهة سياحية شهيرة ضمن السياح الكويتيين، ونأمل أن يزورها المزيد منهم في المستقبل.



بدوره، قال نائب الرئيس لقطاع المبيعات في طيران الجزيرة، بهاراتان رافيندران: «أطلقت طيران الجزيرة رحلات مباشرة إلى العاصمة الجورجية تبليسي في عام 2018 لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات المباشرة إلى هذه الوجهة السياحية النامية والتي كانت قد بدأت تستحوذ على شهرة عالمية، ولاقى هذا الخط نجاحا من بين المسافرين من الكويت منذ ذلك الحين، وهدفنا مواصلة تعزيز شراكاتنا مع الشركاء التجاريين ووكلاء السفر عبر الترويج لمختلف الوجهات التي نخدمها، ويسعدنا التعاون في هذه الحملة الترويجية بالتعاون مع المكتب الوطني الجورجي للسياحية».



وتشغل طيران الجزيرة رحلات مباشرة من الكويت إلى العاصمة تبليسي التي تنفرد بمعالمها الثقافية والطعام المتنوع، كما أنها بوابة إلى العديد من المدن الأخرى في جورجيا التي يجب زيارتها مثل كاخيتي وكوتايسي وغودوري، وتستغرق مدة الرحلة ما لا يتعدى الساعتين والنصف من الكويت، مما يجعلها وجهة مناسبة لقضاء إجازة سريعة.