أعلنت السلطات في أفغانستان أمس الخميس وفاة أكثر من 160 شخصا، بسبب البرد هذا الشهر في أسوأ شتاء تشهده البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، وسط انخفاض درجات الحرارة كثيرا عن درجة التجمد.



وقال المتحدث باسم وزير إدارة الكوارث شفيع الله رحيمي «لقي 162 حتفهم بسبب الطقس البارد منذ العاشر من يناير حتى الآن». وجرى تسجيل نحو 84 من هذه الوفيات الأسبوع الماضي فقط.



ويضرب الشتاء، الأكثر برودة منذ 15 عاما والذي يشهد انخفاض درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية تحت الصفر، أفغانستان.



واضاف رحيمي أن نحو 70 ألف رأس ماشية، تجمدت أيضا حتى نفقت، بمختلف أنحاء البلاد.