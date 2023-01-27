سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - عبدالعزيز المطيري



أكد رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد د.حمد المطير، أن اللجنة حصلت على نسخ من 129 شهادة مزورة معظم أصحابها تم استرداد المبالغ منهم وأخذوا أحكاما قضائية. وقال د.المطر إن اللجنة استكملت في اجتماعها أمس بحث تكليفها بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية في التعليم العام والعالي، موضحا أن ممثلي وزارة الداخلية في الاجتماع أبلغوا اللجنة بما تم التوصل إليه في هذه القضية والمتسبب ومن هم «دلالو» هذه الشهادات. وأضاف ان المزور من جنسية عربية موجود في السجن بأحكام قضائية تصل إلى أكثر من 30 عاما. وذكر ان اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل بحضور جمعية المعلمين والقيادات التربوية لمناقشة موضوع الغش، مؤكدا أن «مسؤولية المحاسبة كبيرة بدءا من المسؤولية السياسية لوزير التربية والقيادات التربوية». من جانب آخر، قدم النائب أحمد لاري اقتراحا ليقوم مجلس الوزراء بإعادة النظر والاستعجال في منح الزيادة المقررة بمخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50% بأثر رجعي من بداية شهر ديسمبر 2022 لرفع الآثار السلبية عن كاهل الطلبة المبتعثين بالخارج من رسوم وضرائب وزيادة أسعار في الدول المبتعثين إليها».