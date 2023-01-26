أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي استضافة الكويت الدورة الأولى لمسابقة "إلى أخي اليتيم" في نوفمبر المقبل.



وأعربت البغلي في كلمة القتها في الجلسة الختامية لاجتماع وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في الدورة الـ42 التي اقيمت بالعاصمة الدوحة في قطر اليوم الخميس عن ترحيب وزارة الشؤون والكويت بالتنظيم والدعوة لهذه المسابقة التي تخص فئة عزيزة على قلوبنا جميعا.



واشارت الوزيرة الى القرار رقم 925 الصادر من اعمال الدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي عقدت في ديسمبر 2020 ونص على ترحيب الكويت باستضافة الدورة الأولى للمسابقة.



وشهدت مشاركة الوفد الكويتي برئاسة الوزيرة البغلي نشاطا مكثفا وتم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات على المستويين الخليجي والعربي تطرقت اغلبها لمناقشة عدة ملفات وقضايا مشتركة تتعلق بالاعاقة وكبار السن والمخدرات والطفل والمرأة والأسر المنتجة والقضاء على الفقر.



واختتمت البغلي لقاءاتها على هامش الاجتماع بلقاء وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر كوثر كريكو للاطلاع على التجارب المشتركة في مجالات الاعاقة ودعم الأسر المنتجة والمرأة والطفل.