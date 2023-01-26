عقد رؤساء ومديرو جامعات ومؤسسات التعليم العالي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس اجتماعهم الـ 25 في جامعة "الإمام عبدالرحمن بن فيصل" بمدينة "الدمام" حيث ترأست مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي وفد الكويت المشارك في الاجتماع.



وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان: إن المجتمعين ناقشوا العديد من الموضوعات في مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتعليم العالي بدول المجلس وقرارات وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس.



وأضافت الأمانة أن المجتمعين أطلعوا على نتائج وتوصيات لجنة وكلاء جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس وما تضمنته من نتائج أعمال للجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون وجرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.