قدم السفير نواف العنزي أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي الى رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين.

وذكرت سفارتنا في بروكسل في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة أن السفير العنزي نقل خلال اللقاء الذي عقد أمس الخميس تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتحيات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لرئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين.

وأعرب السفير العنزي بهذه المناسبة عن تطلعه إلى العمل مع الجانب الأوروبي لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلفة الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الشعب الكويتي والشعوب الأوروبية.