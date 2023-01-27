بعد ثلاث سنوات على فرض حجر صحي صارم على «ووهان» التي انطلق منها وباء «كوفيد-19»، عادت الحياة إلى طبيعتها في المدينة الواقعة بوسط الصين.

وبدأت ووهان، البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تسجل في نهاية 2019 إصابات بڤيروس مجهول في ذلك الحين، أثار حالات متزايدة من الالتهاب الرئوي.

وفي 23 يناير 2020، أمرت السلطات بفرض حجر صارم على «ووهان» لوقف انتشار الوباء، قبل أن يتفشى في العالم أجمع حاصدا ملايين الأرواح ومتسببا بانهيار الاقتصاد العالمي.

غير أن الحياة عادت الآن إلى مجراها في معظم الدول، وبعد ثلاث سنوات من الإغلاق والحجر الصحي الإلزامي وحملات فحوص كشف الإصابات، رفعت الصين بصورة شبه كاملة في ديسمبر الماضي القيود الصحية المفروضة.

ولا تظهر في «ووهان» حاليا أي مؤشرات تذكر بأجواء الفاجعة التي كانت مخيمة في عام 2020.

ففي فترة المساء، تضيء أضواء ملونة واجهات المباني المطلة على نهر يانغتسي، فيما تطلق ألعاب نارية ضمن الاحتفالات المستمرة بمناسبة بدء السنة القمرية الجديدة.

ووسط برد قارس، يتجول كثر مع عائلاتهم على ضفاف النهر ويواجه عنصر أمن صعوبة في احتواء سياح متحمسين للركوب في قوارب تقوم برحلة ليلية عبر النهر.

بيت الأمل

وقالت يان دونغجو عاملة التنظيف البالغة أكثر من ستين سنة لوكالة «فرانس برس»: «السنة الجديدة التي تبدأ ستكون بالتأكيد أفضل. لم نعد خائفين من الڤيروس».

وعلى مقربة، يعرب شاب يسلم أطباقا جاهزة على دراجة نارية صغيرة عن رأي مماثل.

وقال ليانغ فيشنغ لـ «فرانس برس»: «الكل استعاد حياة طبيعية. الناس يلتقون بعائلاتهم وأصدقائهم، يخرجون لقضاء وقت ممتع أو للسفر.. عادت إليهم الابتسامة».

وأضاف واضعا نظارات وكمامة للاحتماء من البرد الشديد «القلق والمخاوف التي كانت تساورنا هدأت».

وفوجئ سكان ووهان في يناير 2020 بالحجر الصحي الذي أعلن في وسط الليل وفرض بعد ساعات قليلة.

في هذه الأثناء، كان العالم بأسره يتابع بذهول وخوف على شاشات التلفزيون بدايات أزمة صحية ستتحول إلى جائحة على صعيد العالم بأسره.

ووجدت «ووهان» نفسها مقطوعة تماما عن العالم على مدى 76 يوما، مع إغلاق محطات القطارات والمطارات وقطع الطرقات وتعطل المواصلات وإغلاق المتاجر، فيما لزم السكان منازلهم وتدفق المرضى إلى المستشفيات.

غير أن تلك الفوضى المخيمة في يناير 2020 باتت ذكرى بعيدة. وبات المبنى حيث التقطت وكالة «فرانس برس» أمام متجر في بداية الوباء صورة رجل ميت ممدد على الرصيف، يؤوي مدرسة جديدة اسمها «بيت الأمل».

سوق مغلقة

وباتت سوق «هوانان» لثمار البحر التي اشتبه لفترة بأنها بؤرة انطلاق الإصابات، مغلقة نهائيا منذ 2020.

ولاتزال حواجز زرقاء عريضة تحيط بالمجمع المهجور وأمامه سيارة شرطة متوقفة، على ما شاهدت وكالة «فرانس برس».

وبعدما اعتبرت الصين لفترة طويلة واحة سلامة على الصعيد الصحي بفعل التدابير البالغة الشدة التي اتخذتها ضد الڤيروس، يواجه هذا البلد منذ بضعة أسابيع أكبر فورة جديدة من الإصابات.