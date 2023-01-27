أنهت الأسهم الأميركية جلسة متقلبة على ارتفاع يوم الخميس، بينما يستوعب المستثمرون مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية وسلسلة من النتائج المتباينة لأعمال الشركات في الوقت الذي يترقبون فيه اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

وفي حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأميركية، فقد ساعدت أسهم الشركات العملاقة، مدعومة بنتائج فاقت التقديرات وتوقعات إيجابية للمبيعات من شركة تسلا، المؤشر ناسداك ليحتل الصدارة.

وأظهرت مجموعة من البيانات أن الاقتصاد الأميركي، سجل أداء أفضل من توقعات المحللين في الربع الرابع من العام، بينما ما زالت سوق العمل قوية رغم بعض البوادر على ضعف الطلب.

وهذا سلاح ذو حدين في أنظار للمستثمرين، إذ قد يشجع "المركزي" الأميركي على مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول عند مستويات التشديد النقدي.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 43.96 نقطة بما يعادل 1.09% إلى 4060.18 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 199.05 نقطة أو 1.76% إلى 11512.40 نقطة، فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 202.70 نقطة أو 0.60% إلى 33946.54 نقطة.