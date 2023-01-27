تراجع الدولار مقابل الين الياباني، الجمعة، مع مراهنة المتعاملين على أن تشديد بنك اليابان سياسته النقدية لا يزال وشيكا.

كما انخفض الدولار ليقترب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو، وسط توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن في الأسبوع المقبل عن رفع الفائدة بنسبة تصل إلى مثلي معدل رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ونزل الدولار 0.43% إلى 129.65 ين في المعاملات المبكرة، بعد بيانات كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان تسارع ليقترب من أعلى مستوى في 42 عاما هذا الشهر، مما يكثف الضغوط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيزات.

وخلال الأسبوع استقر الدولار مقابل الين بعد التقلب بين الخسائر والمكاسب.

وعلى النقيض يتجه اليورو صوب الارتفاع 0.4% منذ الجمعة الماضي في ثالث أسبوع على التوالي للمكاسب، حيث صعد 0.07% إلى 1.08975 دولار خلال اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، منها اليورو والين والجنيه الإسترليني، 0.04% إلى 101.70 ليصبح على مسار الانخفاض بنسبة 0.28% خلال الأسبوع، وسيكون هذا ثالث تراجع أسبوعي له على التوالي.

ويتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي مقابل الدولار، وصعد 0.1%، لكنه استقر اليوم الجمعة، عند 1.2411 دولار.

كما صعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.11% إلى 0.71225 دولار ليقترب من أعلى مستوى في سبعة أشهر بلغه أمس الخميس عند 0.71425 دولار.

وخلال الأسبوع ارتفع الدولار الأسترالي 2.17%، ويتجه نحو تحقيق أعلى زيادة أسبوعية منذ مطلع نوفمبر.