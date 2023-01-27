تم تداول بيتكوين ومعظم العملات المشفرة الرئيسية الأخرى على انخفاض، الخميس، مخالفة الاتجاه الأخير المتمثل في التفوق على أصول المخاطرة التقليدية مثل الأسهم الأميركية خلال انتعاش الأسعار هذا العام.

انخفضت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 3.1٪، وتم تداولها عند حوالي 23065 دولارًا اعتبارًا من الساعة 4:07 مساءً في نيويورك، وفق "بلومبرغ".

كانت مجموعة من العملات المشفرة بما في ذلك إيثر في المنطقة الحمراء، على الرغم من أن مؤشر أكبر 100 عملة مشفرة أظهر مكاسب، حيث ارتفع بنحو 2٪. وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2٪.

كانت بداية عام واعدة بالنسبة لـ "بيتكوين"، التي هبطت في عام 2022 بنسبة 64٪ في ثاني أسوأ أداء سنوي لها على الإطلاق. وبينما كانت المكاسب اليومية متواضعة، كان الاتجاه العام صعوديًا بقوة.

حتى الآن، كسبت بيتكوين ما يقرب من 40٪، بعد أن قفزت من نطاق 16000 دولار إلى نطاق 23000 دولار، بحسب "بلومبرغ".