عاطف رمضان

حصلت وزارة الإعلام على موافقة الجهات المعنية على تمديد عقدين لمناقصتين لمدة 6 أشهر لكل منهما.

التمديد الأول خاص بعقد مناقصة بث القنوات الفضائية الأولى والثانية والثالثة إلى قارة أميركا الشمالية والجنوبية والجزر المحيطة المبرم مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات لمدة 6 أشهر اعتبارا من أول مارس 2023 بمبلغ إجمالي 410.2 آلاف دينار، وذلك لحاجة الوزارة.

كما حصلت الوزارة أيضا على موافقة طلب تمديد ثان لعقد مناقصة القيام بأعمال تشغيل وصيانة الكهرباء والميكانيك والمولدات في المحطات الخارجية «المقوع وكبد وجنوب الصباحية والمطلاع والصبية والجيوان 1 والجيوان 2 والجليعة»، المبرم مع إحدى الشركات لمدة 6 أشهر اعتبارا من 13 مارس 2023 بمبلغ إجمالي 301.2 ألف دينار.