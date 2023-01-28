أصدرت إدارة الطوارئ الطبية تعميما خاصا بالزي الرسمي والظهور الإعلامي لأفراد أطقمها، أكدت فيه ضرورة الالتزام بالزي الرسمي خلال العمل، وعدم الظهور بهذا الزي في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تطرقت إلى المعايير المطلوبة في هذا الزي، وتضمن التعميم ما يلي:



بناء على ما ورد إلينا من ملاحظات حول عدم الالتزام من بعض العاملين في الإدارة بالزي الرسمي المناسب بالعمل، والمبالغة في مساحيق التجميل أثناء العمل، والظهور بالزي الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي وأثناء ساعات العمل ومواقع العمل، وبما لا يتفق مع الصورة المهنية الإيجابية المناسبة.



وبناء على ما تم عرضه علينا من الزملاء قادة المناطق والمراقبين.



وانطلاقا من المسؤولية المشتركة في تطوير المهنة يوزع هذا التعميم على الزملاء العاملين والعاملات في الإدارة كل حسب موقعه.

ولأن الزي الرسمي يعتبر رمزا للمهنة.



تعتمد ويلتزم بالإجراءات التالية:



أولا:



1- يلتزم فنيو وفنيات وسائقو الإسعاف وطاقم التمريض العاملون بالإدارة والمراكز بارتداء الزي الرسمي.



2- يجب على فنيات الطوارئ الطبية (المحجبات) ارتداء الحجاب باللون الأسود، الأبيض أو الكحلي فقط.



3- شعار الإدارة يوضع بالجهة اليسار من القميص والاسم على يمين البدلة والمسمى على يسار البدلة، والرتب خاصة بالمسؤولين فقط ولا يسمح لغير المصرح لهم بارتداء إشارات غير المصروفة والمعتمدة من الإدارة.



4- يجب الالتزام بالمظهر العام اللائق والهندام المرتب.



5- يجب أن يكون البنطلون بالطول الطبيعي وعدم تقصيره فوق القدم.



6- الحذاء يجب أن يكون رسميا باللون الأسود أو الكحلي.



7- يجب عدم الظهور بوسائل التواصل الاجتماعي بالزي الرسمي.



8- تجنب طول الأظافر أثناء العمل حرصا على سلامة المرضى.



ثانيا: توزع سياسة زي التمريض المرفق ويعتمد ما جاء للاسترشاد حيثما كان مناسبا.



ثالثا: يمنع الظهور في وسائل الإعلام عامة وفي الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالزي الرسمي أو في مواقع أو مركبات العمل وتناول قضايا أو عناوين شخصية لا تتعلق بطبيعة العمل مع أخذ الموافقات حسب التسلسل الإداري المتبع حيثما كان ضروريا.



رابعا: يتعرض للمساءلة القانونية من يخالف ما ورد في التعميم.