انطلقت اليوم الجمعة منافسات مسابقة (تحدي الكويت للغواصات الآلية - الروبوت) في مركز شباب جابر الأحمد تحت مظلة الهيئة العامة للشباب.



وتؤهل هذه المنافسات لنهائيات بطولة (SeaPerch) (تحدي غرب آسيا) التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة والمقرر إقامتها في الشارقة 24 فبراير المقبل.



وتستمر المنافسات إلى يوم الغد بمشاركة 40 شابا وشابة ممثلين لـ 12 فريقا للتأهل لمسابقة (SeaPerch) (غرب آسيا) هي مسابقة سنوية إقليمية يتأهل فيها المشاركون للمسابقة العالمية وتتبع المسابقة منهجا فريدا يركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تكون الهندسة البحرية هي محور التحدي.