القاهرة - ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن



شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب م.حازم عمر رئيس اللجنة، وبحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير صلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.



وذكر بيان لوزارة الهجرة الجمعة أن مشاركة السفيرة سها جندي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ جاء في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وثمن النائب حازم عمر رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، جهود وزارة الهجرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جاء لمناقشة آليات الاعداد لقاعدة بيانات للمصريين بالخارج نظرا لكونها مكسبا للطرفين سواء للدولة المصرية وتسهيل الاستفادة من ابنائها بالخارج وكذلك تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم ودمجهم في عملية التنمية.



من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن ملف الإعداد لقاعدة بيانات المصريين بالخارج، يعد من أولويات عمل وزارة الهجرة حيث يتم العمل على اعداد تطبيق بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية ليتمكن المواطنون بالخارج من تسجيل كافة البيانات المطلوبة لإعداد قاعدة بيانات كاملة بها كل التفاصيل عن المصريين بالخارج وفقا لدولة الإقامة والتخصص، وذلك لاستكمال جهد باقي جهات الدولة المعنية.



وأضافت وزيرة الهجرة أن قاعدة البيانات من شأنها تحقيق المزيد من التواصل مع المصري بالخارج والتعرف عليه وعلى احتياجاته وطلباته والعمل على تنفيذها وأيضا ليكون لدينا معلومات حول تخصصاتهم المهنية والعملية للاستفادة منهم ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر.



واستعرضت وزيرة الهجرة تفعيل وإطلاق آليات التواصل مع المصريين بالخارج ومنها مبادرة «ساعة مع الوزيرة» للتعرف على الأوضاع والتحديات التي تواجه الجاليتين، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، للعمل على تلبية احتياجاتهم المختلفة.



وتناولت وزيرة الهجرة استجابة الوزارة السريعة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، وذلك في إطار تنسيق الجهود لخدمة المصريين بالخارج، حيث حرصت وزارة الهجرة على المتابعة المستمرة للمشكلة منذ تلقيها، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأطلقت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية جديدة لامتحانات أبنائنا بالخارج بدلا من المنصبة القديمة، استجابة لطلبات المصريين بالخارج والرغبة في التسهيل عليهم وعلى أبنائهم، كذلك استحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج.



وبخصوص قاعدة البيانات للمصريين بالخارج، أكد النائب محمد عمارة أهمية وجود البيانات الخاصة بهم والعمل على ايجاد محفزات إضافية لهم تمس حياتهم الأساسية.



وبدورها أوضحت الوزيرة انه يتم العمل على إيجاد المزيد من المحفزات، كما انه تم تلبية العديد من طلبات المصريين بالخارج، حيث تم التنسيق مع وزارة «التعليم العالي» لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات، كذلك التخفيضات غير المسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يوما، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين.



وتساءلت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل اللجنة، بشأن الاستفادة من المصريين بالخارج كقوة ناعمة لمصر والتوجيه والتوعية للعمالة المهاجرة، والتواصل مع المصريين في منطقة البلقان، وفي هذا الشأن استعرضت السفيرة سها جندي جهود الوزارة في ملف تأهيل وتدريب للشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وإمكانية إنشاء مركز مصري سعودي على غرار المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كل المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية 2030.



وبخصوص التواصل مع المصريين بالبلقان، استعرضت الوزيرة سها جندي جهود العمل بشأن الطلاب المصريين في أوكرانيا وروسيا وتوفير أماكن لهم في الجامعات المصرية.



وفي مداخلة النائب ايمن عبد المحسن عن وجود اتفاقيات ثنائية بين مصر والعديد من الدول بشأن التعاون في مجال العمالة المصرية لديهم، وفي هذا الصدد أجابت الوزيرة ان هذه الاتفاقيات من اختصاص وزارة القوى العاملة وهناك اتفاقيات بين العديد من الدول، منوهة الى أن هذه الاتفاقيات لها من الأهمية الكبيرة في ظل تغير السياسات لدى العديد من الدول ووجود خطط مستقبلية لها تتضمن المزيد من التعاون.



وعن وجود الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندي ردا على النائبة نهى الشريف بأنها التقت العديد من المسئولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج.



وقدمت النائبة د.هبة شاروبيم مقترحا بالتعاون مع الكنيسة المصرية نظرا لانتشارها في العديد من دول العالم، حيث ذكرت السفيرة سها جندي انه بالفعل هناك تعاون كبير مع الكنيسة المصرية وأسقفية الخدمات في العديد من الملفات، وكذلك هناك تعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في العديد من الملفات التي تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج ومدهم بكل المعلومات الدينية الصحيحة ودعم الأسرة المصرية بالخارج.