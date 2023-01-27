القاهرة - ناهد إمام



قام د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حاليا بالمدينة، لاسيما المشروعات الخدمية والسكنية ومشروعات البنية التحتية لتلبية التوسعات العمرانية بمدن (6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر).



وأوضح وزير الإسكان، أن مشروعات مدينة 6 أكتوبر تشمل استكمال تنفيذ مشروع «جنة»، والمرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية، وجار تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» محور الإسكان المتوسط ومحور الإسكان المتميز، والمرحلتين الثانية والثالثة من محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، بجانب تطوير ورفع كفاءة الطرق والمسطحات الخضراء بعدة مناطق بالمدينة، وغير ذلك من المشروعات.



واشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه جار استكمال تنفيذ مشروع الإسكان الفاخر «جنة» والذي يشتمل على 280 عمارة تضم 6720 وحدة سكنية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 184 عمارة تضم 4416 وحدة سكنية بالمشروع، شاملة أعمال الربط على المرافق وتنسيق الموقع والخدمات بمختلف أنواعها.



وأضاف م.عادل النجار، أنه جار تنفيذ 2040 وحدة سكنية، محور الإسكان فوق المتوسط «المميز» ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والمشروع على مساحة إجمالية 70 فدانا وبلغ متوسط نسبة التنفيذ للعمارات 74%، ونسبة تنفيذ شبكات المياه والصرف والري 70%، مشيرا إلى أنه تم اختيار موقع مميز للمشروع يقع بالقرب من تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي، ويجاور عمارات الإسكان المميز 2000 قطعة.



ونوه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر عن أنه تم البدء في تنفيذ 134 عمارة تضم 3216 وحدة سكنية بمحور الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، ويقع موقع المشروع بالقرب من تقاطع محور جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الأوسطي، مضيفا أنه تم تخصيص 2415 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن تم تسليم 1675 قطعة منها.



وأضاف «النجار» أن مشروعات البنية التحتية تشمل المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية بطاقة تصل إلى 150 ألف متر مكعب/يوم معالجة ثلاثية مطابقة للكود المصري لإعادة استخدامها في ري الزراعات غير المثمرة والمسطحات الخضراء، واستكمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة إنتاجية إجمالية للمرحلتين 800 ألف م/يوم، موضحا أن المرحلة الأولى للمحطة تعمل بكامل طاقتها (400 ألف م3/يوم)، وبعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجارية ستصبح المحطة بطاقة إجمالية مليون ومائتي ألف م3/يوم، وستلبي احتياجات المدينة من المياه حتى سنة الهدف 2030، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالعياط والرافع واستكمال القطع الخاصة للخط الثالث (أعمال كهروميكانيكية) بتكلفة 534 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة وتلبية احتياجات التوسعات العمرانية الجديدة بمدن أكتوبر.