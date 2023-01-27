حذر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن معدلات الجوع في سورية بلغت مستويات قياسية في بلد ينهشه نزاع دام ويرافقه انهيار اقتصادي ومالي مزمن.



وقال البرنامج في بيان إن بعد نحو 12 عاماً على اندلاع الانتفاضة "لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما 2,9 مليون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع"، ما يعني أن سبعين في المائة من السوريين "قد يكونون غير قادرين قريباً على وضع طعام على المائدة لعائلاتهم".



وأضاف البرنامج أن "الجوع يرتفع إلى أعلى مستوياته" بعد 12 عاماً من النزاع.



وتسجل سورية اليوم سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي، بحسب البرنامج الذي حذر أيضاً من ازدياد معدلات سوء تغذية الأطفال وأمهاتهم "بسرعة لا سابق لها، حتى خلال أكثر من عقد من الحرب".



وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي خلال زيارة يقوم بها إلى دمشق "إذا لم نتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في سورية، فإن الأوضاع ستزداد سوءاً بطريقة لا يمكن أن نتخيلها".



وحذر من أن ذلك "قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة، كتلك التي اجتاحت أوروبا في العام 2015"، متسائلاً "هل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟".



وتشهد سورية بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية 12 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات، كما باتت غالبية السكان تحت خط الفقر.



وفاقم الأزمة تفشي جائحة كوفيد - 19 ثم انتشار وباء الكوليرا لاسيما في شمال غرب البلاد خلال الأشهر الماضية في بلد استنزف النزاع فيها المنظومات الخدمية وعلى رأسها القطاع الصحي.