يبدو أن الحزب الشيوعي السوري يقوم بوساطة بين المسلحين الاكراد الذين يسيطرون على مناطق شمال شرق سورية تحت ما يطلقون عليه "الادارة الذاتية"، ردا على التقارب السوري - التركي الاخير.



وكشف القيادي في "الحزب الشيوعي السوري الموحّد" وسكرتير اللجنة المنطقية للحزب في الجزيرة السورية، ملول الحسين، عن استعداد "مجلس سورية الديموقراطية/ مسد" الواجهة السياسية لقوات سوريا الديموقراطية "قسد" الكردية في شمال شرقي سورية للقاء القيادة السورية بدمشق، والحوار معها "بدون شروط مسبقة".



جاء ذلك بعد لقاء جمع وفداً من الحزب الشيوعي التابع لـ "الجبهة الوطنية التقدمية" برئاسة "حزب البعث" الحاكم، مع الهيئة التنفيذية لـ "مسد" الجمعة في مدينة الحسكة.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الحسين أن اللقاء جمعهم مع أعضاء الهيئة التنفيذية لـ "مسد" وهم : القيادي حسن محمد علي، وثابت الجوهر، وعضو المجلس الرئاسي لـ "مجلس سوريا الديموقراطية" حسين عزام، وعضو مكتب العلاقات للمجلس أزهر أحمد، والإداري عزيز سليمان. وذلك في مقر المجلس بالحسكة، في لقاء هو الأول من نوعه للحزب مع المجلس.

وقال الحسين إن اللقاء "كان إيجابياً وجاداً وحمل الكثير من التفاؤل. وناقش الطرفان القضايا المصيرية التي تهم السوريين والتحديات التي تواجه البلاد"، على حد تعبيره.

وأضاف: "وجدنا نقاطاً مشتركة فيما بيننا نستطيع البناء عليها للمضي في اللقاءات والحوارات القادمة والمستقبلية". وأوضح أن ممثلي "مسد" طرحوا خلال اللقاء تمسكهم بشعار "اللامركزية"، مؤكدين أنه "شعار سابق لأوانه".

وتابع عضو "الشيوعي السوري": "بحثنا معهم موضوع الخيرات الباطنية في منطقة الجزيرة السورية التي تعوم على بحر من النفط في حين أن المواطن السوري في المحافظات الداخلية ودمشق يتألم من ويلات البرد القارس وفقدان المحروقات ما أثر على عجلة الإنتاج وسير الحياة".

وكرر الحسين الاتهام الذي توجهه الحكومة السورية للتحالف الدولي ضد "داعش" وقال إن أزمة المحروقات التي يعانيها المواطن السوري بسبب "تهريب النفط السوري وسرقته من قبل الجيش الأميركي وحرمان الشعب السوري من ثرواته الطبيعة".

وأكد بأن ممثلي "مسد" أبدوا استعداهم للذهاب إلى دمشق والحوار السياسي والاجتماعي المباشر "بدون قيد أو شرط مسبق وعلى قاعدة وحدة الأراضي السورية وسلامتها"، بحسب قوله.

وأردف الحسين: "قلنا لممثلي مسد بأنكم منزعجون من التقارب السوري التركي بوساطة روسية مشكورة، وبأن التقارب هذا ضر بكم بشكل مباشر، ونحن كدولة سورية نتحاور مع الدولة التركية، اليوم كحسن للجوار وكعلاقة دول مع بعضها البعض شريطة انسحاب الجيش التركي الكامل من الأراضي السورية، والتقارب السوري- التركي سيمنع ويوقف أي عمل عسكري يخطط له من خلال قطع الطريق على ذلك، وهذا يعني الحفاظ على سلامة الأراضي والبلاد السورية"، وفق ما نقل المصدر .