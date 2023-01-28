تلقت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة أولى الضربات القاسية بعد ساعات قليلة من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال تنفيذها عملية اقتحام عسكري لمدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

ولم يتأخر الانتقام الفلسطيني لأرواح الشهداء الذين قضوا في جنين كثيراً، حيث تبنت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق صواريخ على إسرائيل، وقتل ما لايقل عن 8 اسرائيليين وأصيب اكثر من 12 آخرين في اطلاق نار بمدينة القدس المحتلة، وبذلك تكون حكومة نتنياهو الجديدة فشلت خلال أول شهر لها في تحقيق"الأمن" الذي وعدت به المستوطنين وجعلته على رأس أولوياتها مدعومة بالاحزاب الدينية واليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومي الأكثر يمينية حتى الآن.

وأعلنت نجمة داود الحمراء في إسرائيل عن سقوط ما لا يقل عن 8 قتلى واصابة أكثر من 12 آخرين في عملية إطلاق للنار وقعت بالقرب من كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه في حوالي الساعة 8:15 مساء بالتوقيت المحلي وصل "إرهابي إلى كنيست يهودي في حي نيفي يعقوب في القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص الموجودين هناك".

وأضاف البيان أنه سرعان ما وصلت قوات الشرطة إلى المكان، وأطلقت النار على منفذ الهجوم الذي تم "تحييده" على الفور.

وبحسب البيان، أسفر إطلاق النار عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحادث بأنه "الهجوم الأكثر دموية" مقارنة بالعمليات السابقة، بينما أدانته واشنطن مؤكدة مواصلة التزامها بامن اسرائيل.

ووقع الحادث بعد ساعات من تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أطلقت الفصائل صواريخ على إسرائيل ورد جيش الاحتلال بشن غارات جوية.

وبعد صلاة الجمعة، وبدعوة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي انطلقت مسيرات حاشدة شارك فها آلاف الفلسطينيين في القطاع، تضامناً مع جنين. وتمّ حرق أعلام أميركية وإسرائيلية وسط غزة.

وفي كلمته أمام آلاف المشاركين في المسيرة التي دعت اليها حركة الجهاد في ميدان فلسطين وسط غزة، دعا عضو المكتب السياسي للحركة خالد البطش إلى "تصعيد المقاومة في وجه العدوان" الإسرائيلي.

وتأتي التوترات الأخيرة بعد عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يوم الخميس أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين بينهم امرأة تبلغ من العمر 60 عاما.

وفي أعقاب العملية العسكرية أعلنت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية.

وقد توالت الدعوات إلى التهدئة بين إسرائيل والفلسطنيين، حيث قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إنّ الولايات المتّحدة "قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وكذلك أيضاً من الصواريخ التي تمّ إطلاقها على ما يبدو من غزة".

وأضاف "نعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة".

وفي باريس، قالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنّ-كلير لوجاندر، إنّ "فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء مخاطر التصعيد، بما في ذلك في قطاع غزة.

وشدّدت على أنّ فرنسا تؤكّد تمسّكها باحترام القانون الإنساني الدولي و"بواجب حماية المدنيين في الأراضي المحتلّة والذي يقع على عاتق إسرائيل".

وأضافت أنّ باريس "تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن تأجيج التصعيد".

وأكّدت لوجاندر تمسّك بلادها بحلّ الدولتين الذي ينصّ على قيام دولة فلسطينية تعيش مع إسرائيل "جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

وشدّدت المتحدّثة على أنّ فرنسا تعتبر أنّ هذا هو "الحلّ الوحيد القادر على ضمان سلام عادل ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين".