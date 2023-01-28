مريم بندق

أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان انه ليس صحيحا صدور قرار نقل أحد مراقبي شؤون التوظف إلى أمانة شؤون مجلس الوزراء، موضحا أن نقل المراقبين لا يتم بطريقة فردية.

وفيما يلي بيان الديوان :

صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان بأنه لا صحة لما تم تداوله في بعض قنوات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار نقل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يخص أحد مراقبي شؤون التوظف تابع لديوان الخدمة المدنية.



وأوضح الربيعان أن عملية تدوير مراقبي شؤون التوظف تتم على فترات زمنية يراعى فيها عدد من المعايير الموضوعية والمهنية وتبادل الخبرات وتقييم الأداء الرقابي وغير ذلك من أسس لعملية إعادة توزيع المراقبين على الجهات الحكومية المختلفة.



وأضاف ان عملية نقل المراقبين بين الجهات الحكومية لا تتم بطريقة فردية، وإنما ضمن إجراءات تدوير شاملة، حيث بدأ التجهيز لدراسة إعادة توزيع المراقبين على الجهات منذ فترة تزيد على أكثر من ثلاثة شهور، وان الأسماء تتم مراجعة قراراتهم لعدة مرات وحتى للمرحلة الأخيرة، وان بعض الجهات وعلى الأخص الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم يتم إرسال أسمائهم، ولم يباشر المراقبون الجدد عملهم أصلا في مقار عملهم، كما لم يتم إخطارهم شخصيا بذلك.



وأفاد الربيعان بأن ديوان الخدمة المدنية والعاملين به حريصون على ضمان تطبيق الإجراءات ومعايير الحوكمة الإدارية والفنية وفق اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها وتوفير كافة المعلومات الصحيحة المتعلقة بإجراءات ديوان الخدمة المدنية واختصاصاته.