حذرت مصر اليوم السبت، من المخاطر "الشديدة" للتصعيد في الأراضي المحتلة مطالبة بضرورة "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والاجراءات الاستفزازية".

ودعت الخارجية المصرية في بيان، إلى "تجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والانساني تأزما ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص اعادة احياء عملية السلام".

وأعربت عن "رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية أمس الجمعة وأودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الاصابات" مؤكدة "ادانتها كافة العمليات التي تستهدف المدنيين".

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن وزيرها أنتوني بلينكن سيقوم غدا الأحد، بجولة تستمر ثلاثة أيام يستهلها بزيارة مصر ثم الضفة الغربية واسرائيل لبحث مجموعة من القضايا أبرزها جهود دفع "حل الدولتين".

وذكرت ان بلينكن سيؤكد في نقاشاته الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات لتهدئة التوترات من أجل وضع حد لدائرة العنف فضلا عن اهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للحرم الشريف في مدينة القدس "بالقول والفعل".