مريم بندق

أعلن مدير مستشفى الفروانية د. علي المطيري، أن افتتاح المرحلة التشغيلية الثالثة من توسعة مستشفي الفروانية الجديد سيتم 5 فبراير المقبل .



وأوضح د. علي المطيري، أن المرحلة التشغيلية الثالثة تشمل أقسام النساء والولادة والأطفال الخدج والحوادث والعيادات العامة الخارجية والتخصصية والعناية المركزة والخدمات التابعة لها، مشيرا إلى أن المستشفي يخطو خطوات ثابتة ومتقدمة ومتطورة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية.



وكشف عن انه سيتم نقل قسم الأطفال والأقسام العلاجية المساندة التابعة له في المرحلة التشغيلية الرابعة، على أن يتم نقل الأقسام الجراحية والباطنية والعيادات التابعة لها في المرحلة الخامسة، لتكتمل المنظومة الصحية الهادفة إلى تقليل فترات الانتظار وتقديم الخدمات المتكاملة.



من الأهمية ذكر أنه تم افتتاح المرحلة التشغيلية الثانية من توسعة مستشفى الفروانية الجديد في سبتمبر الماضي.