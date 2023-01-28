عبر وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، عن تجديده لإدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لتكرار قيام المتطرف الدنماركي راسموس بالودان مجددا بحرق نسخ من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في خطوة استفزازية جديدة مسيئة لمشاعر المسلمين حول العالم.

ودعا وزير الخارجية في تصريح له اليوم السبت، حكومات الدول المعنية إلى ضرورة التحرك الفوري والجاد نحو تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الأعمال العبثية المنبوذة والإساءات المتكررة لرموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهؤلاء المتطرفين من استغلال مبدأ الحريات كذريعة للاساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وكل الأديان السماوية الأخرى.

كما دعا إلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال العنف والتطرف.