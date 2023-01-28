قام وزير الصحة د.أحمد العوضي ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني والمشرف على شؤون الطيران المدني الكابتن عمار العجمي، بزيارة رسمية لمقر شركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن علي الدخان.

تأتي هذه الزيارة بمبادرة من وزير الصحة العامة للوقوف على المنظومة الصحية في مطار الكويت الدولي، وبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك، والتي ستكون الأولى من نوعها بين القطاع الصحي الحكومي وقطاع الطيران والنقل الجوي.

هذا وقد أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي في نهاية زيارته، بالاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رعاه الله، بالقطاع الصحي، وحرصه على تعزيز المنظومة الصحية، لاسيما بقطاعات النقل الجوي المختلفة، مضيفا أن وزارة الصحة قامت بوضع البرامج والخطط التي تحقق توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء السديدة، لضمان كسب رضا وسلامة وأمن المستفيدين من هذه الخدمات.