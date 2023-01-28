أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارا بإشهار جمعية منار السبيل الخيرية.

ونص القرار على: مادة 1: تشهر جمعية منار السبيل الخيرية لمدة غير محدودة، ويُنشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2: يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء ملخص النظام الأساسي للجمعية كما يلي:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية منار السبيل الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف كفالة الدعاة والأيتام والأرامل والدعوة الى الاسلام ومبادئه السمحة والتعريف به بعدة لغات وبكافة وسائل التواصل ومنها الدعوة الالكترونية وتنظيم حلقات تحفيظ القرآن والدروس الدينية، على أن تمارس هذه الأهداف داخل دولة الكويت بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



٭ سالم مبارك سالم الرشيدي

٭ عبدالعزيز محمد احمد علي الكندري

٭ عبدالله سالم مبارك العجمي

٭ فواز فلاح عوض المطيري

٭ حسن عبدالله محمد العجمي

٭ د.مشعل محمد مشعل العجمي

٭ فهد عبدالله محمد العجمي

٭ سليمان محمد سليمان العجيري

٭ فهد محمد مشعل العجمي

٭ عبدالله علي محمد النمران

٭ أحمد عايض ناصر الشباك الرشيدي

٭ بدر غازي جبير الديحاني

٭ خالد غنيم النمشان الفعم الرشيدي

٭ مبارك سالم مبارك الشاعر العجمي

٭ عبدالله فايز بندر المطيري

٭ محمد عبدالله محمد الخالدي

٭ فالح عبدالله فالح العجمي

٭ فهد جاسر علي العدواني

٭ عامر جبيران شريد الديحاني

٭ تركي سلطان الهيبي الطراق الهاجري

٭ عبدالناصر محمد مشعل العجمي

٭ صلاح ناصر مرشد الدويلة

٭ بدر محارب غميض الديحاني

٭ عوض صقر عوض الرشيدي

٭ عبدالرحمن محمد عبدالله الديحاني

٭ أحمد مبارك باتل المعصب

٭ محمد محسن جابر الفضلي

٭ عبدالله محمد جلوي العجمي

٭ نايف محمد عياد الرشيدي

٭ فهد حمود محمد الثويمر

٭ جمال محمد عبدالرزاق اللهو

٭ خالد جبر جبيران الديحاني

٭ عبدالله محمد بندر الخالدي

٭ بدر عويض تميم المطيري

٭ خالد سعود عبدالله الشمري

٭ فلاح خالد حريميس العازمي

٭ عبدالله شريدة فالح الديحاني

٭ خليفة فرج سعد السويد

٭ علي سعد شريدة المطيري

٭ منصور عبدالله محمد العجمي

٭ سعد مطلق محمد المعصب

٭ نواف محمد عياد الرشيدي

٭ نايف محمد عياد الرشيدي

٭ فيصل خالد بندر المطيري

٭ عبدالله جبيران شريد الديحاني

٭ فهد عفتان عميش المطيري

٭ عبدالرحمن جلوي سبعان العجمي

٭ محمد فالح محمد العدواني

٭ أحمد سعد فرج سويد

٭ سلمان علي نافل الهبيده

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 8 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى، فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.