أدانت دول عربية وإسلامية حرق نسخ من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن على يد السويدي الدنماركي راسموس بالودان واعتبرتها خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.



وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - التأكيد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، التي تكررت مع الأسف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الفترة الأخيرة بدعوى حرية التعبير دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات.



وطالبت الوزارة كل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.



كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار أحد المتطرفين بإحراق نسخ من المصحف الشريف، وآخرها إحراقه لنسختين من المصحف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن امس الجمعة.



وأكدت الوزارة - في بيان خطورة السماح بهذه الممارسات المتطرفة والمتعصبة التي تمثل مظهرا خطيرا يسهم في تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا المغذية للعنف والتطرف والإساءة للأديان، والتي لا يمكن اعتبارها شكلا من أشكال حرية التعبير أبدا.



وشددت الوزارة، مرة أخرى، على وجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز، وضرورة تضافر الجهود الدولية لنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم احترام الكرامة الإنسانية، وإثراء قيم الوئام والتسامح.



وفي السياق، أدانت باكستان حرق نسخة من القرآن الكريم وأوضحت الوزارة في بيان أن تكرار هذا الفعل الدنيء في الدنمارك والسويد يدل على سوء استغلال حرية التعبير عن الرأي لنشر الكراهية الدينية والتحريض على العنف ضد المسلمين، مضيفة أن هذه الظاهرة تشكك في الإطار القانوني الذي يختبئ وراءه المتشددون لنشر الكراهية دون عقاب، وذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الوئام بين الأديان والاحترام المتبادل للتعايش السلمي ومكافحة التيار المتنامي للإسلاموفوبيا.



وقال البيان إن باكستان تعتقد أنه من مسؤولية الحكومات الوطنية، وكذلك المجتمع الدولي منع هذه الأعمال العنصرية ضد الإسلام.