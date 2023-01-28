قدم سفيرنا لدى جمهورية كوريا ذياب الرشيدي أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة إلى رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول.



وذكرت سفارتنا في سيئول في بيان تلقته «كونا» أن وزير خارجية جمهورية كوريا بارك جين حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي جرت في المكتب الرئاسي الكوري، في حين رافق السفير الرشيدي السكرتير الثالث في السفارة الشيخ أحمد طلال الصباح.



وقال السفير الرشيدي إنه نقل إلى الرئيس الكوري تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأشار إلى «العلاقات التاريخية والاستراتيجية المميزة التي تربط البلدين الصديقين على المستويات الرسمية والشعبية كافة» وكذلك على مستوى القطاع الخاص.



وأعرب السفير الرشيدي عن «عزمه العمل على تعزيز العلاقات بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي لتحقيق كل ما من شأنه خدمة ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين».