

تأثير وقت تناول الطعام في الوزن



دحض خبراء كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز مقولة تأثير وقت تناول الطعام في الوزن، وزعم أن الصيام المتقطع خلال اليوم يؤدي إلى تخفيض الوزن بصورة ملحوظة.

وتشير مجلة Journal of the American Heart Association إلى أن الباحثين تابعوا مدة ستة أشهر حالة 547 شخصا طلب منهم تسجيل وقت تناولهم الطعام ووقت خلودهم للنوم.

كما طلب منهم تسجيل عدد مرات تناولهم الطعام بعد الاستيقاظ من النوم والفترة الفاصلة بينها وقبل الذهاب إلى النوم، واتضح أن متوسط فترة تناولهم الطعام كان 11.5 ساعة يوميا.



ولم يكتشف الباحثون أي علاقة بين التقيد بوقت تناول الطعام (كما يستخدم غالبا في حميات الصيام المتقطع) وفقدان الوزن. ولكن تناول كمية أقل من الطعام كان له تأثير أكبر في تخفيض الوزن.

ويؤكد الباحثون على أنه لا توجد استراتيجية موحدة لجميع الأشخاص. أما نوعية الطعام فأهميتها كبيرة، فمثلا 100 سعرة حرارية من تناول الحلويات، لا تعادل 100 سعرة حرارية يحصل عليها الجسم من تناول عصيدة شوفان مع مكسرات.

المصدر: «لينتا. رو»

