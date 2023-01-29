

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم مباريات الدور الثاني من الدوري القطري لكرة القدم، حيث يحل المرخية (التاسع 9 نقاط) ضيفا على السد حامل اللقب (السادس 13 نقطة) بملعبه جاسم بن حمد في الـ4:35 مساء في افتتاح مباريات الجولة الـ12، وفي التوقيت نفسه، يلتقي السيلية (الأخير 4 نقاط) مع الغرافة (السابع 13 نقطة) على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، وعلى نفس الملعب يستضيف الأهلي (الخامس 14 نقطة) نظيره أم صلال (العاشر 7 نقاط) في الـ6:45 مساء.



وتختتم مباريات الجولة غدا بثلاث مواجهات، حيث يستضيف الوكرة (الثالث 18 نقطة) بملعبه سعود بن عبدالرحمن نظيره الدحيل (المتصدر 23 نقطة) في الـ4:35 مساء، في نفس التوقيت يلتقي الشمال (الثامن 10 نقاط) مع الريان (قبل الأخير 5 نقاط) على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، والذي يستضيف لقاء قطر (الرابع 16 نقطة) والعربي (الثاني 22 نقطة) المقرر لها في الـ6:45 مساء.



إلى ذلك، أبرم نادي الوكرة صفقة انضمام المحترف المغربي أيوب عسال القادم من صفوف نادي ويمبلدون الإنجليزي لمدة 5 مواسم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.