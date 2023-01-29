أكد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، امس، أن الدولة المصرية حريصة على توفير مطلب أساسي من حقوق الإنسان المحترم وهو السكن الآمن، مشددا على أنهم حريصون على توفير سكن كريم للشباب المصري.



وقال مدبولي - في مؤتمر صحافي على هامش جولته التفقدية بمدينة حدائق العاصمة - إنه على مدار الأيام الماضية، قامت واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف العالمية بتثبيت تصنيف مصر وهي وكالة استاندرد أند بورز، وقالت إن الحكومة تبذل جهد كبيرا جدا في برامج الحماية الاجتماعية وفي دعم الاقتصادي المصري، وهناك تقرير لوكالة رويترز يتحدث عن توقعه لاستقرار العملة والفترة المقبلة، وهو كله مرتبط بالخطوات التي تقوم بها على مدار الفترة الماضية.



وأضاف مدبولي قائلا «نحن في قلب أول حي متكامل بحدائق العاصمة ينتهي بالكامل في أقل من 18 شهرا وهو جزء من برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي سكن لكل المصريين، مكون من 30 ألف وحدة سكنية»، مشيرا إلى أن هذا الرقم كان إجمالي ما تقوم به الدولة المصرية سابقا في إنشائه في عام واحد قبل 2014.



وأوضح أنه في حي واحد فقط من واحدة من المدن التي تقوم الدولة المصرية بإنشائها لشبابها ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، لافتا إلى أن هذا الحي متكامل به كل الخدمات من وحدات صحية ومدارس وملاعب وكل المنشآت موجدة.



وأشار إلى أنه على مشارف هذا الحي يتم إنشاء نحو 70 ألف وحدة ثانية، مضيفا أن إجمالي ما يتم إنشاؤه داخل الحي 100 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 75 مترا و90 مترا و110 أمتار و120 مترا، وكلها تخدم فئات محدودي ومتوسطي الدخل.



ولفت إلى أن الدولة تستهدف خدمة الشباب المصري الجديد الذي يريد التمتع بجودة حياة كريمة وهو النمط الذي يريده الرئيس السيسي في كل مكان في مصر، وهذا هو المعيار الحقيقي الذي نخدم به المواطن المصري، أن يكون لديه أمل بأن يأخذ أي شاب وحدة سكنية بسعر معقول وتقسيط على مدى زمني يصل إلى 20 و25 عاما وبتكلفة مقبولة يستطيع أن يعيش بها، بدلا من السكن غير الآمن أو العشوائي.



وأكد د.مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء في خلال أقل من أسبوعين سيقوم بالإعلان بصورة كاملة عن خطة الدولة لطرح الشركات وسيتم الإعلان عن أسماء جميع الشركات المزمع طرحها في البورصة المصرية على مدار عام 2023.



وأوضح، أن القطاع الخاص قطاع مهم وتهتم به الدولة، وأنه في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، تم مناقشة على مدار الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية بتوسيع قاعدة مشاركة ملكية المصريين لكل المؤسسات العامة بالدولة.



وطمأن رئيس الوزراء الشعب المصري بأن الدولة تتحرك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية للعبور من تلك الأزمة العالمية، وأن الوضع حاليا أفضل بكثير عن الفترة السابقة، كما أن القطاع الإنتاجي بدأ في العودة بكامل طاقته، مما سيسهم في عودة التوازن في أسعار جميع المنتجات خلال الفترة المقبلة.