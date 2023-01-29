

اختتم وفدا الطلبة والطالبات المشاركين في برنامج (كن من المتفوقين) الذي ينظمه الصندوق الكويتي للتنمية لطلبة المرحلة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية رحلاته الثقافية والترفيهية إلى جمهوريتي رواندا وطاجيكستان.



وقال الصندوق الكويتي في بيان صحافي ان رحلة الطالبات في جمهورية طاجيكستان اشتملت على جولات سياحية في العاصمة بالإضافة الى جولة ثقافية لحديقة النباتات (حديقة الإرم) والتي تضم مجموعة من النباتات والأشجار النادرة والمميزة من شتى أنحاء العالم.



وأضاف أن الطالبات زرن متحف الاستقلال الذي يضم بعض المعالم الثقافية ومشروع طريق (كولياب) الممول قرضه من قبل الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 5 ملايين دينار ويمتد بطول 40 كيلومترا.



وأوضح أن رحلة الطلبة الى جمهورية رواندا كانت متنوعة فقد زاروا المتحف الوطني في العاصمة (كيغالي) والذي تم افتتاحه في عام 2004 حيث تعرف الطلبة من خلال هذه الرحلة على ثقافة وتاريخ جمهورية رواندا كما قاموا بجولة تعريفية استطلاعية لطبيعة المنطقة من مرتفعات وجبال حول ارجاء العاصمة.



وذكر الصندوق ان رحلة الطلبة شملت أيضا زيارة ميدانية لمستشفى (مونيني) في المقاطعة الجنوبية من جمهورية رواندا الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، حيث تعرف الطلبة على دور الصندوق في دعم التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية في اقليم نيار جورو.



وبين الصندوق ان الطلبة زاروا أيضا متحف (قصر الملوك) في المنطقة الجنوبية (نيانزا) والذي يوثق الحقبة الملكية للدولة منذ القرن الـ 11 وحتى العام 1961 وتضمنت الرحلة عدة استراحات وجولات استكشافية لمزارع الشاي والقهوة والمناظر الطبيعية والجسور المعلقة بين الجبال.



وأشار بيان الصندوق إلى إعراب الطلبة في نهاية اليوم الأخير للرحلة عن سعادتهم بهذه التجربة المميزة التي أتاحت لهم فرصة التعرف على مشاريع مولها الصندوق الكويتي في رواندا وطاجيكستان وفخرهم بإنجازات الكويت التي دائما ما تمد يد العون والمساعدة للدول الفقيرة والمحتاجة.



وقالت الطالبة سارة المطيري ان «مشروع طريق (كولياب) الممول قرضه من قبل الصندوق خير مثال لأحد مشاريع الكويت الانسانية والتي تحدث فرقا في حياة سكان المدن والقرى حول طريق (كولاب) فقد لاحظنا تمركز البيوت والقرى الجديدة حول الشارع».



من جهته، قال الطالب فيصل الديحاني «شعرنا بالفخر انا وزملائي بوطننا الكويت وإسهاماته الإنسانية التي شهدناها على ارض الواقع، ممتنين للجهود التنموية التي يساهم بها الصندوق الكويتي لرفع اسم الكويت عاليا».



بدوره، أعرب الطالب ناصر البرازي عن بالغ شكره للصندوق الكويتي ووزارة التربية على تنظيم الرحلة التي جاءت تكريما لجهودهم الدراسية ولتحفيزهم على المثابرة والاجتهاد قائلا ان«الرحلة زودت مداركنا وأثرت ثقافتنا حول العالم من حولنا».