

الدوحة - فريد عبدالباقي



وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، والتي تستضيفها الدوحة، لمنافسات دور الـ 16 وربع النهائي وقبل النهائي لمنطقة الغرب وذلك بنظام التجمع، حيث يستضيف ستاد الجنوب لقاء الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وأيضا لقاء الشباب السعودي وناساف الأوزبكي، فيما يقام لقاء الدحيل القطري مع مواطنه الريان على ستاد الثمامة في الـ 6:00 مساء الأحد 19 فبراير المقبل، وفي اليوم التالي وعلى نفس الملعب يلتقي الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني في ال6:00 مساء.