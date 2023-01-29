

انهت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة خامسة عالميا انتظارها لتحرز أول لقب كبير في مسيرتها، بعد تغلبها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الـ 25 وبطلة ويمبلدون في مواجهة مشوقة، 4-6، 6-3 و6-4.



وعوضت سابالينكا (24 عاما) تأخرها في المجموعة الاولى لتتمكن من هزيمة بطلة ويمبلدون، بعد مباراة دامت لساعتين و28 دقيقة على ملعب رود ليفر، لترتقي الى المركز الثاني في التصنيف العالمي. وقالت سابالينكا مخاطبة فريقها بعد حصولها على الكأس «شكرا لفريقي، الفريق الأكثر جنونا في البطولة. لقد مررنا بالكثير من المطبات العام الماضي».



وأضافت «شكرا جزيلا لكم على ما تفعلونه من أجلي. أنا أحبكم يا رفاق».



ولدى الرجال، يبدو الصربي نوفاك ديوكوفيتش مرشحا قويا للتفوق على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس اليوم في نهائي البطولة، ومعادلة الرقم القياسي في عدد مرات احراز البطولات الكبرى الذي يحمله الإسباني رافايل نادال (22).



وصحيح ان ديوكوفيتش قد خرج فائزا من مبارياته النهائية التسع في ملبورن، إلا ان اليوناني لن يكون لقمة سائغة أمام ديوكوفيتش الذي يخوض النهائي الـ33 في البطولات الكبرى (رقم قياسي).



وفيما سيعادل ديوكوفيتش رقم نادال المميز بحال فوزه، يخوض تسيتسيباس النهائي الكبير الثاني فقط له، بعد رولان غاروس الفرنسية في 2021.



وما يزيد من قوة المنافسة في متنزه ملبورن، ارتقاء الفائز من المباراة إلى المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، بدلا من الإسباني كارلوس ألكاراز الغائب عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.



قال ديوكوفيتش (35 عاما) «الفوز في البطولات الكبرى والارتقاء إلى المركز الأول عالميا، ربما أهم قمتين يمكن تسلقهما في عالم التنس الاحترافي».



وكان ديوكوفيتش قد وقف حجر عثرة أمام تسيتسيباس في النهائي الوحيد له حتى الآن في البطولات الكبرى، عندما تغلب عليه في رولان غاروس بخمس مجموعات، معوضا تخلفه بمجموعتين.



لكن ابن الرابعة والعشرين يعتقد انه نضج بما فيه الكفاية كلاعب وشخص وبات مؤهلا لأن يصبح أول يوناني يحرز لقبا كبيرا في عالم التنس.